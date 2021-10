¿Por qué tardaron más de 10 años en estrenar "El juego del calamar"?

La serie "El juego del calamar" ha causado furor desde su estreno en Netflix y está a poco de convertirse en una de las ficciones favoritas del servicio de streaming; sin embargo, su creación estuvo pensada desde hace más de 10 años.

El motivo por el cual no había sido estrenada dicha serie fue explicado su creador, Hwang Dong-hyuk, en una entrevista con The Korean Times.

¿Por qué tardó 10 años en salir a la luz?

"El juego del calamar" toca temas que han generado mucha controversia, tanto como la crítica a la explotación capitalista y los extremos que las personas pueden llegar a alcanzar en momentos de necesidad. Por lo que el creador sintió que los espectadores aún no se encontraban listos para ver una historia con estos mensajes.

La ciencia ficción en el cine fue creada en 2008 y 2009, pues para aquel entonces ya existía un guión.“Convertir la historia en la serie seguía siendo una aventura, al igual que hace una década. Sabía que sería todo o nada, ya sea una obra maestra o un fracaso peculiar. La idea detrás de este trabajo fue muy experimental. Así que seguiría preguntándome si al público le resultará convincente que los personajes estén arriesgando sus vidas para jugar a juegos infantiles“, comentó Hwang Dong-hyuk.

"Después de unos 12 años, el mundo se ha convertido en un lugar donde las historias de supervivencia tan peculiares y violentas son realmente bienvenidas. Los juegos de la serie por los que los participantes se vuelven locos se alinean con los deseos de las personas de ganar el premio gordo. Mucha gente ha podido empatizar con la historia", aseguró Dong-hyuk.

Falta de apoyo para el estreno

Según reconoció Don-Hyuk, la idea de "El juego del calamar" nació en 2008, pero no pudo hacerse realidad ya que era "compleja" y "no era comercial". La productoras no lo veían como algo rentable porque él no tenía la experiencia ni la fama necesaria.

"Este proyecto se planeó originalmente en 2008 o 2009, pensamos que una serie de juegos de supervivencia con características más coreanas será divertida", dijo el director.

"No conseguí reunir suficiente inversión, el casting fue difícil, intenté sacarlo adelante durante un año, pero luego lo dejé dormir", añadió Dong-Hyuk.

Pero al final, con su idea de expandirse en distintos mercados de todo el mundo, Netflix vio con buenos ojos el producir una ficción coreana para llegar a los televidentes asiáticos.

‘Squid Game’ creator Hwang Dong-hyuk wrote the show in 2009 but was rejected by studios for 10 years.



He once had to stop writing the script + sell his $675 laptop due to money struggles.



Today, it’s #1 in 90 countries + set to become the most-watched show in Netflix history. pic.twitter.com/RbFr8JeW1m — The Numbers Game (@Tngtweets1) October 4, 2021

*Con información de Cinefilos.