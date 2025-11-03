Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

GPS, placa y comida: MP lanza tips para evitar delitos en taxis

  • Por Susana Manai
03 de noviembre de 2025, 09:37
Para evitar ser víctima de delitos, el MP enfatiza medidas preventivas como compartir GPS entre otras recomendaciones. (Foto: Archivo/Soy502)

Para evitar ser víctima de delitos, el MP enfatiza medidas preventivas como compartir GPS entre otras recomendaciones. (Foto: Archivo/Soy502)

El Ministerio Público (MP) ha emitido recomendaciones esenciales para aumentar la seguridad del transporte en el país, dirigiéndose a usuarios de servicios de taxis no autorizados y apps de transporte.

TE PUEDE INTERESAR: Registro de bebés: El Salvador exige ADN para evitar suplantación

El Ministerio Público (MP) ha emitido una serie de recomendaciones esenciales dirigidas a los ciudadanos guatemaltecos que utilizan servicios de transporte, tanto taxis no autorizados como aquellos solicitados a través de aplicaciones móviles, con el fin de prevenir incidentes de seguridad.

Medidas Preventivas Durante el Trayecto
Se indicó sobre la importancia de activar el GPS en el teléfono móvil y enviar la ubicación en tiempo real a un contacto de confianza (familiar o amigo), junto con todos los detalles necesarios del viaje.

(Foto ilustrativa: istock)
(Foto ilustrativa: istock)

Además, es necesario la identificación del piloto y del vehículo como fotografiar la placa del vehículo antes de abordar y, en el caso de servicios por aplicación, verificar siempre la identidad del conductor asignado.

Durante el Servicio

  • No permitir que personas no solicitadas aborden la unidad de transporte.
  • Abstenerse de recibir o consumir alimentos, bebidas o golosinas ofrecidas por el conductor.
  • Verificar que los seguros de niños estén desactivados en las puertas traseras del vehículo.
  • Evitar el uso de gel antibacterial dentro del taxi, pues la absorción de sustancias desconocidas podría causar intoxicación o pérdida de conocimiento.

(Foto ilustrativa: istock)
(Foto ilustrativa: istock)

Acciones ante Irregularidades

El MP subraya que, si el conductor cambia la ruta establecida sin justificación o consentimiento, es fundamental detener el servicio y descender de la unidad de transporte tan pronto como sea posible y seguro.

La entidad recomienda evitar, en la medida de lo posible, el uso de taxis no autorizados, especialmente en áreas de alta afluencia como las afueras de centros comerciales o eventos. "Es preferible esperar a ser víctima de un delito" indicó el MP aludiendo a los riesgos de utilizar servicios irregulares que buscan aprovechar la escasez de unidades oficiales.

(Foto ilustrativa: istock)
(Foto ilustrativa: istock)

Denuncias

En caso de ser víctima de cualquier anomalía o delito durante el uso de estos servicios, el MP ha dispuesto los siguientes canales para presentar la denuncia:

  • Plataforma virtual del Ministerio Público.
  • Cualquier sede del MP a nivel nacional.
  • Número telefónico 110 de la Policía Nacional Civil (PNC) o en cualquiera de sus subestaciones. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar