GPS, placa y comida: MP lanza tips para evitar delitos en taxis

El Ministerio Público (MP) ha emitido una serie de recomendaciones esenciales dirigidas a los ciudadanos guatemaltecos que utilizan servicios de transporte, tanto taxis no autorizados como aquellos solicitados a través de aplicaciones móviles, con el fin de prevenir incidentes de seguridad.
Medidas Preventivas Durante el Trayecto
Se indicó sobre la importancia de activar el GPS en el teléfono móvil y enviar la ubicación en tiempo real a un contacto de confianza (familiar o amigo), junto con todos los detalles necesarios del viaje.
Además, es necesario la identificación del piloto y del vehículo como fotografiar la placa del vehículo antes de abordar y, en el caso de servicios por aplicación, verificar siempre la identidad del conductor asignado.
Durante el Servicio
- No permitir que personas no solicitadas aborden la unidad de transporte.
- Abstenerse de recibir o consumir alimentos, bebidas o golosinas ofrecidas por el conductor.
- Verificar que los seguros de niños estén desactivados en las puertas traseras del vehículo.
- Evitar el uso de gel antibacterial dentro del taxi, pues la absorción de sustancias desconocidas podría causar intoxicación o pérdida de conocimiento.
Acciones ante Irregularidades
El MP subraya que, si el conductor cambia la ruta establecida sin justificación o consentimiento, es fundamental detener el servicio y descender de la unidad de transporte tan pronto como sea posible y seguro.
La entidad recomienda evitar, en la medida de lo posible, el uso de taxis no autorizados, especialmente en áreas de alta afluencia como las afueras de centros comerciales o eventos. "Es preferible esperar a ser víctima de un delito" indicó el MP aludiendo a los riesgos de utilizar servicios irregulares que buscan aprovechar la escasez de unidades oficiales.
Denuncias
En caso de ser víctima de cualquier anomalía o delito durante el uso de estos servicios, el MP ha dispuesto los siguientes canales para presentar la denuncia:
- Plataforma virtual del Ministerio Público.
- Cualquier sede del MP a nivel nacional.
- Número telefónico 110 de la Policía Nacional Civil (PNC) o en cualquiera de sus subestaciones.