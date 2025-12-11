Banda "Taxistas del Viejo" está implicada en robo a camión de valores en El Rodeo

-

Este jueves, la Fiscalía contra el Crimen Organizado desarticuló la banda "Los Taxistas del Viejo", acusados del violento robo a un camión de valores que dejó a cuatro personas fallecidas.

"Los Taxistas del Viejo", una estructura criminal dedicada al sicariato, tráfico de armas, y robos violentos, fue desarticulada. Por el momento, han sido capturados 16 de los 19 miembros, tras 50 allanamientos en Guatemala, Villa Nueva, Villa Canales y San Lucas.

Según la investigación, esta estructura, cuyos integrantes viven en Guatemala, viajaron a finales de agosto hacia San Marcos para tomar por asalto un camión de valores que transportaba una gran suma de dinero.

El 1 de septiembre cometieron su objetivo en El Rodeo, San Marcos, ya que con pasamontañas y armas de fuego, dispararon en contra de guardias que custodiaban el camión de valores, tomaron dinero en efectivo y huyeron.

Ese día, se robaron cerca de Q1 millón, según confirmó un investigador.

Tras cometer el robo violento que dejó cuatro fallecidos, entre estos, tres guardias de seguridad privada y un vendedor de fruta, los delincuentes regresaron a Guatemala.

"Los Taxistas del Viejo", estructura dedicada al sicariato y robo agravado.



Tres de los capturados ya son llevados a torre de tribunales



Video" @WilderLSoy502 pic.twitter.com/0sMhaho3Kk — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 11, 2025

Peligrosa banda

Los integrantes de la banda tienen órden de captura por asesinato, conspiración para el asesinato, asociación ilícita, robo agravado y más.

Serán acusados de ese robo violento y de la muerte de las cuatro personas.

Sin embargo, investigadores coinciden en que es una peligrosa banda que se dedica al asesinato a sueldo, coordinan asesinatos en varios puntos del país, también trafican droga, roban celulares y más.

Además, usan los famosos taxis piratas para cometer sus fechorías.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Allanamientos

Para desarticular esta banda, el MP y PNC ejecutaron 50 allanamientos.

En las viviendas encontraron armas de fuego, droga y otros indicios.

Los capturados serán trasladados hacia la torre de tribunales en donde les darán a conocer el motivo de su detención.

(Foto: cortesía)