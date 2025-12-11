Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Banda "Taxistas del Viejo" está implicada en robo a camión de valores en El Rodeo

  • Por Dulce Rivera
11 de diciembre de 2025, 11:19
A inicios de septiembre se registró el robo a un camión de valores en El Rodeo, San Marcos, la estructura "Los Taxistas del Viejo" que cometió el violento asalto fue desarticulada. (Foto: Soy502/archivo)

A inicios de septiembre se registró el robo a un camión de valores en El Rodeo, San Marcos, la estructura "Los Taxistas del Viejo" que cometió el violento asalto fue desarticulada. (Foto: Soy502/archivo)

Este jueves, la Fiscalía contra el Crimen Organizado desarticuló la banda "Los Taxistas del Viejo", acusados del violento robo a un camión de valores que dejó a cuatro personas fallecidas. 

Te interesa: Así fue la captura de los "Taxistas del Viejo"

"Los Taxistas del Viejo", una estructura criminal dedicada al sicariato, tráfico de armas, y robos violentos, fue desarticulada. Por el momento, han sido capturados 16 de los 19 miembros, tras 50 allanamientos en Guatemala, Villa Nueva, Villa Canales y San Lucas.

Según la investigación, esta estructura, cuyos integrantes viven en Guatemala, viajaron a finales de agosto hacia San Marcos para tomar por asalto un camión de valores que transportaba una gran suma de dinero. 

El 1 de septiembre cometieron su objetivo en El Rodeo, San Marcos, ya que con pasamontañas y armas de fuego, dispararon en contra de guardias que custodiaban el camión de valores, tomaron dinero en efectivo y huyeron. 

Ese día, se robaron cerca de Q1 millón, según confirmó un investigador. 

Tras cometer el robo violento que dejó cuatro fallecidos, entre estos, tres guardias de seguridad privada y un vendedor de fruta, los delincuentes regresaron a Guatemala. 

Peligrosa banda 

Los integrantes de la banda tienen órden de captura por asesinato, conspiración para el asesinato, asociación ilícita, robo agravado y más. 

Serán acusados de ese robo violento y de la muerte de las cuatro personas.

Sin embargo, investigadores coinciden en que es una peligrosa banda que se dedica al asesinato a sueldo, coordinan asesinatos en varios puntos del país, también trafican droga, roban celulares y más. 

Además, usan los famosos taxis piratas para cometer sus fechorías. 

(Foto: Wilder López/Soy502)
(Foto: Wilder López/Soy502)

Allanamientos 

Para desarticular esta banda, el MP y PNC ejecutaron 50 allanamientos. 

En las viviendas encontraron armas de fuego, droga y otros indicios. 

Los capturados serán trasladados hacia la torre de tribunales en donde les darán a conocer el motivo de su detención. 

e

(Foto: cortesía)
(Foto: cortesía)

(Foto: cortesía)
(Foto: cortesía)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar