¿Te apasiona el baile? Esta oportunidad es para ti

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El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) convoca a bailarines guatemaltecos a participar en el proceso de audiciones para integrar una nueva agrupación de danza de esta institución que representará al país en actividades artísticas, culturales y turísticas a nivel nacional e internacional.

Los interesados deberán tener entre 18 a 35 años de edad, con al menos dos años de experiencia en agrupaciones de danza reconocidas y formación en disciplinas como danza clásica, moderna, contemporánea, tradicional, urbana o afines.

Esta convocatoria forma parte de las acciones institucionales orientadas a fortalecer la proyección cultural del país, mediante la conformación de un elenco que refleje la diversidad de los pueblos que integran la sociedad guatemalteca.

Las audiciones se realizarán del 20 al 23 de abril en horario de 9:00 a 13:00 horas, en el estudio de danza del Inguat, en el primer nivel de sus instalaciones ubicadas en la 7ª avenida 1-17, zona 4 de la Ciudad de Guatemala.

(Fotografía Ilustrativa: Shutterstock)

Es requerido completar la inscripción a través del formulario habilitado por el Inguat, disponible en su página oficial, la última fecha para enviarlo es el 15 de abril a las 12:00 del medio día. Importante adjuntar hoja de vida artística actualizada y carta de motivación.

Durante el proceso de selección se evaluarán aspectos técnicos y artísticos, como: conciencia corporal, condición física, musicalidad, memoria de movimiento, improvisación y capacidad de adaptación a distintos lenguajes técnicos.

Será seleccionado un elenco de entre 12 y 16 integrantes, procurando la representación de la diversidad cultural de Guatemala.

Los resultados serán publicados a más tardar el 30 de abril en los canales oficiales de Inguat.