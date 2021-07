Q122 millones, Estuardo Gálvez, Gustavo Alejos, los rusos, netcenters y otros temas que tocó Juan Francisco Sandoval

Tras ser destituido de la FECI, Juan Francisco Sandoval abordó detalles de su salida y de los roces que tuvo con la fiscal general Consuelo Porras

El extitular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, indicó que su remoción del cargo no lo tomó "por sorpresa" ya que era algo que se planeaba desde hace varios meses.

Sin embargo, según Sandoval, el proceso se aceleró debido a una investigación que se encontraba realizando. "Hoy soy el último de los fiscales que han sufrido las consecuencias por buscar la verdad y la justicia", indicó durante una conferencia de Prensa en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).

Además, indicó que con los recursos que la ley le otorgó se opuso y se continuará oponiendo a los actos que "estima riñen con la ley" y que si debe pagarlo con su destitución está dispuesto, aseguró.

"Prefiero vivir con el dolor de una injusticia que vivir con la inmoralidad de callar las ilegalidades", reiteró Sandoval.

Según Sandoval, se retira con la frente en alto, pero que quedarán muchas cosas pendientes.

La investigación de los Q122 millones

Sandoval aseguró que la investigación del hallazgo de los 122 millones de quetzales relacionados al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, se "llevó en silencio" por filtraciones de información.

Según el Sandoval, tuvieron información que uno de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, trasladaba la información y "si se hubieran enterado, se corría el riesgo era no poder llevar a cabo ese allanamiento".

También se obtuvo información de una persona cercana al partido político que llevó a Alejandro Giammattei a la Presidencia que indicó que había una posible relación entre el dinero y el Ejecutivo, incluso, Benito estaba siendo considerado para regresar al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a partir de enero del 2020.

Por ello se obtuvo una declaración testimonial del Secretario Privado de la Presidencia y "a raíz de eso se incrementaron los ataque en mi contra y contra la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI)", dijo.

Eso incomodó a la Fiscal General, quien después ordenó que "cualquier cuestión relacionada con el presidente Alejandro Giammattei no solo se debía pedir de manera cordial, sino que no se podía llevar a cabo sin su visto bueno".

"En varias ocasiones le pregunté por qué esa situación, ya que a mi parecer era incorrecta y atenta contra la autonomía del MP y su independencia", indicó.

También consideró que "ninguna acción va a prosperar, porque se tiene de funcionarios actuales, congresistas actuales y magistrados que actualmente desempeñan sus cargos en el país", lamentó.

Detención del exrector Estuardo Gálvez

El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, aseguró que la fiscal general Consuelo Porras exigía la detención de Estuardo Gálvez y como no estaba el caso consolidado aún, lo trasladó de fiscalía.

Sandoval fue destituido la tarde de este viernes 23 de julio por la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, y luego de ello el abogado dio detalles de sus investigaciones.

"Vean esta instrucción tan particular, en noviembre del año anterior (2020) se me requirió que con solo la documentación de la visita del exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez, inmediatamente tenía que proceder a la captura y si no lo hacía tenía que hacerlo por un caso que se relaciona con la Universidad", detalló el exjefe de FECI.

Agregó: "En ese momento le manifesté que no tenía elementos suficientes para proceder y analizamos el caso que se relaciona con la Usac y pidió que permitiera seguir investigando".

Ante esta situación, la fiscal general trasladó el caso de la FECI hacia la Fiscalía Contra la Corrupción, "porque la necesidad era que el exrector fuera detenido", dijo.

"Al tener elementos suficientes, operativizamos el caso Comisiones Paralelas 2020, la molestia de la jefa del MP era que no sólo se operativizó contra Gálvez, sino que también contra otras personas... ustedes fueron testigos de lo que pasó con los antejuicios", indicó.

Para Sandoval, la intención de Porras era sacar a Estuardo Gálvez de la elección para magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual fue ganada por Nester Vásquez, exmagistrado de la CSJ.

Presencia de rusos con Giammattei

Sandoval reveló que tuvo información de que hubo presencia de personas de origen ruso en la casa del presidente de la República, Alejandro Giammattei.

"Recientemente obtuvimos alguna información, sin poder decir mucho por las instrucciones de la señora Consuelo Porras, a quien el presidente de la República llama su amiga, de la presencia de personas de nacionalidad rusa en la casa del presidente de la República", aseguró Sandoval.

Según el exfiscal, esto habría ocurrido entre finales de abril y mayo de este año. Esto y otros casos habrían provocado que los ataques en su contra se incrementaran, afirmó.

Porras se opone a que Gustavo Alejos hable

Según Sandoval, Porras no dará su visto bueno para que Gustavo Alejos, exsecretario privado de la Presidencia sea colaborador eficaz.

“La intención del sindicado de Gustavo Alejos de colaborar con la justicia en declarar con los hechos de su conocimiento, en especial elección junta directiva del Congreso en 2020, manoseo en elección de cortes entre otros, no prosperará porque tiene información de varios actuales funcionarios”, explicó Sandoval.

“No va a prosperar ningún posible convenio con esa persona, porque tiene información de funcionarios actuales, de congresistas actuales y magistrados que actualmente desempeñan sus cargos en el país”, agregó Sandoval.

A decir de Sandoval, la Fiscal General no está interesada en que estos casos avancen y a todos los propuestos por esa fiscalía les llama “exagerados”.

Sandoval explicó, entre otras cosas, que Porras se molestaba con algunos casos que llevaba la FECI, ya que tocaban los intereses de algunos amigos cercanos de ella.

Los netcenters se enteraban de información del MP

Sandoval reveló que los "netcenters" se enteraban primero de las disposiciones de la Fiscal General, Consuelo Porras.

"Cada disposición que se iba a tomar en el despacho de la Fiscal General, la primera fuente de información que ustedes podían tener era el netcenter. En el netcenter salía toda la información, dijo el extitular de la FECI, durante una conferencia de prensa en la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Según el exfuncionario del Ministerio Público, un abogado declaró en la fiscalía que las filtraciones de información se registraban desde el despacho de Porras.

"No debo olvidar que recientemente declaró un abogado en la Fiscalía y que tiene documentada la filtración de información desde el despacho de la Fiscal General y es congruente con otras declaraciones de otras personas", aseguró Sandoval.

De acuerdo con Sandoval, se le cuestionaba no en relación a resultados obtenidos, sino un netcentero "se atrevió a decir que yo estaba organizando a los fiscales para sublevarse, una situación que jamás realicé", indicó.

Aconsejó a Sandoval salir del país

Sandoval explicó que desde el momento en que Porras tomó el poder en el MP, esta le recomendó que él debía salir del país a tomar una beca.

Sandoval explicó también que varios casos de alto impacto debían pasar por la Fiscal General y algunos que tocaban a personas con poder en el país la incomodaban.

“La famosa independencia fiscal no funciona para la FECI, sin decir la verdadera motivación por el traslado de varios fiscales en diferentes judicaturas”, agregó Sandoval.

Futuro de Sandoval

Sandoval aseguró que no pretende salir del país por ahora y que se dedicará a la docencia. El exjefe de FECI aseguró que por el momento no sabe qué hará, pues tenía 18 años de carrera en el MP.

"¿Qué va a ser de mi vida? Me encuentro en una posición en la que no me encontraba hace más de 16 años, entonces ahora a pensar en qué voy a trabajar. Dedicarme a la docencia universitaria y a seguir impugnando, porque tengo un derecho que tengo, porque se han vulnerado mis derechos laborales", manifestó.

Además dijo que se dedicaría a su vida personal, a sus alumnos que "de momento me brindan trabajo, pero que a lo mejor pueden presionar para que ya no me den" y dijo que por ahora no tiene intenciones de salir del país, pero "voy a tener suficiente tiempo para pensarlo".

Sin embargo, reconoció que teme por su seguridad personal, la de su familia y la de sus excompañeros de la FECI, pues con su salida queda expuesto ante todas las amenazas en su contra por los casos de alto impacto que ha perseguido.