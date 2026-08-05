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Temblor de 4.4 se registra en territorio guatemalteco esta mañana

  • Por Geber Osorio
05 de agosto de 2026, 08:17
El sismo tuvo su epicentro en el departamento de Izabal. (Foto ilustrativa: iStock)

El sismo tuvo su epicentro en el departamento de Izabal. (Foto ilustrativa: iStock)

Un nuevo sismo se reportó con epicentro en el territorio nacional esta mañana de miércoles.

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Un temblor fue sensible en una región del territorio guatemalteco a las 07:22 horas de este miércoles 5 de agosto.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo tuvo una magnitud de 4.4.

El epicentro del mismo fue en el departamento de Izabal y tuvo una profundidad de 4 kilómetros, según señalaron los expertos.

En horas de la madrugada se reportó un movimiento telúrico de magnitud 4.1 con epicentro en el océano Pacífico.

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