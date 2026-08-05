Temblor de 4.4 se registra en territorio guatemalteco esta mañana

Un nuevo sismo se reportó con epicentro en el territorio nacional esta mañana de miércoles.
OTRAS NOTICIAS: Volcán de Fuego continúa con actividad eruptiva de hasta 150 metros sobre el cráter
Un temblor fue sensible en una región del territorio guatemalteco a las 07:22 horas de este miércoles 5 de agosto.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo tuvo una magnitud de 4.4.
El epicentro del mismo fue en el departamento de Izabal y tuvo una profundidad de 4 kilómetros, según señalaron los expertos.
En horas de la madrugada se reportó un movimiento telúrico de magnitud 4.1 con epicentro en el océano Pacífico.