Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Temblor de 4.9 sorprende a guatemaltecos la mañana de este jueves

  • Por Susana Manai
06 de noviembre de 2025, 06:52
Según el reporte de Insivumeh el sismo tuvo una profundidad de 40.05 kilómetros. (Foto: Archivo/Soy502)

Según el reporte de Insivumeh el sismo tuvo una profundidad de 40.05 kilómetros. (Foto: Archivo/Soy502)

El epicentro del Temblor fue en el Océano Pacífico 

TE PUEDE INTERESAR: Guatemala recupera más de 60 piezas prehispánicas de una colección privada en México 

En las primeras horas de este jueves el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) alertó sobre un sismo de magnitud 4.9 con epicentro en el Océano Pacífico ocurrido a las 6:14:45 hrs.

Según el reporte del Insivumeh, el sismo tuvo una profundidad de 49.05 kilómetros de profundidad y las cabeceras más cercanas al epicentro fueron Retalhuleu, San Marcos y Mazatenango. 

(Imagen: Insivumeh)
(Imagen: Insivumeh)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar