Temblor de 4.9 sorprende a guatemaltecos la mañana de este jueves

El epicentro del Temblor fue en el Océano Pacífico
TE PUEDE INTERESAR: Guatemala recupera más de 60 piezas prehispánicas de una colección privada en México
En las primeras horas de este jueves el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) alertó sobre un sismo de magnitud 4.9 con epicentro en el Océano Pacífico ocurrido a las 6:14:45 hrs.
Según el reporte del Insivumeh, el sismo tuvo una profundidad de 49.05 kilómetros de profundidad y las cabeceras más cercanas al epicentro fueron Retalhuleu, San Marcos y Mazatenango.