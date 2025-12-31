Temblor de 5.0 se registra la noche de este 30 de diciembre

La alerta a través de notificación sorprendió a los usuarios la noche de este 30 de diciembre.
El Insivumeh reportó un temblor de magnitud 5.0 la noche del último martes del 2025.
El sismo tuvo como epicentro el océano Pacífico a 54 kilómetros de distancia en Iztapa, Escuintla.
"El monitoreo realizado través del Centro de Operaciones de Emergencia indica que el departamento de Escuintla presentó sensibilidad al mismo. Sin embargo, no se reportan daños personales o materiales asociados al sismo", informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.