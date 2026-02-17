Versión Impresa
Temblor de madrugada sorprende a los guatemaltecos este martes

  • Por Reychel Méndez
17 de febrero de 2026, 06:49
El sismo sucedió en horas de la madrugada de este martes. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Los movimientos en las placas tectónicas se reportaron en las primeras horas de la madrugada.

En las primeras horas de este martes 17 de febrero se reportó un sismo en las costas de Retalhuleu, en el océano pacífico. 

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que llegó a una magnitud de 4.1 y que sucedió a las 04:27 horas. 

El sismo tuvo una profundidad de 50.64 metros y por el momento no se registran daños materiales ni personas heridas.

