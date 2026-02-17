Temblor de madrugada sorprende a los guatemaltecos este martes

Los movimientos en las placas tectónicas se reportaron en las primeras horas de la madrugada.
En las primeras horas de este martes 17 de febrero se reportó un sismo en las costas de Retalhuleu, en el océano pacífico.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que llegó a una magnitud de 4.1 y que sucedió a las 04:27 horas.
El sismo tuvo una profundidad de 50.64 metros y por el momento no se registran daños materiales ni personas heridas.