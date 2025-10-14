Temblor sacude parte del territorio nacional este lunes

SISMO REGISTRADO

Región epicentral: DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA

13 de octubre de 2025. 18:47:42 hrs.

Descarga el boletin https://t.co/l3MJimDNl2 #SomosINSIVUMEH #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV #TemblorGT #SismoGT pic.twitter.com/AiBXwt0bgS