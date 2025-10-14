Temblor sacude parte del territorio nacional este lunes

El epicentro del sismo ocurrió en el departamento de Escuintla.
Un temblor se registró a las 18:47 horas de este lunes 13 de octubre.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que dicho sismo fue de magnitud 4.4, según se lee en un boletín.
La región en donde se registró el epicentro fue en el departamento de Escuintla, informaron los expertos.
La profundidad del mismo ocurrió a 28.42 kilómetros, según el Insivumeh. De momento no se reportan daños y personas heridas por este movimiento telúrico.