Temblor sorprende a los guatemaltecos la tarde de este sábado

SISMO REGISTRADO

Región epicentral: DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

17 de enero de 2026. 13:47:58 hrs.

Descarga el boletin