Temblor sorprende a los guatemaltecos la tarde de este sábado

Un temblor fue sensible en una parte del territorio guatemalteco a las 13:47 horas de este sábado 17 de enero.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 3.1.
La región en donde se registró el epicentro fue en el departamento de Sacatepéquez.
La profundidad del mismo ocurrió a 10.16 kilómetros, según el Insivumeh. De momento no se reportan daños ni heridos.