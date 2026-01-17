Versión Impresa
Temblor sorprende a los guatemaltecos la tarde de este sábado

  • Por Geber Osorio
17 de enero de 2026, 14:23
El movimiento telúrico fue sensible en el departamento de Sacatepéquez. (Foto: archivo/Soy502)

El epicentro del sismo fue en el departamento de Sacatepéquez.

Un temblor fue sensible en una parte del territorio guatemalteco a las 13:47 horas de este sábado 17 de enero.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 3.1.

La región en donde se registró el epicentro fue en el departamento de Sacatepéquez.

La profundidad del mismo ocurrió a 10.16 kilómetros, según el Insivumeh. De momento no se reportan daños ni heridos.

