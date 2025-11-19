¡Templado! Así estará el clima este miércoles 19 de noviembre

-

Autoridades recomiendan abrigarse en horas de la noche y madrugada debido a la continuidad del frío durante esos horarios.

TE PUEDE INTERESAR: Así se ve el atardecer de este martes 18 de noviembre en Guatemala

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) dio los pronósticos del clima para este miércoles 19 de noviembre.

Se prevén neblinas al amanecer en franja transversal del norte, valles de oriente, occidente y altiplano central.

Durante el resto de la mañana se esperan pocas nubes alternando con nubosidad dispersa del norte al centro del país, y despejado alternando con pocas nubes en el sur del territorio nacional.

Persistirá la presencia de abundante nubosidad del norte al centro del país con posibles lluvias o lloviznas al final de la tarde en occidente y altiplano central.

Se prevé la nubosidad dispersa en varios sectores del territorio guatemalteco. (Foto: Insivumeh)

Al sur del país se mantendrán condiciones de ambiente cálido y soleado, pocas nubes durante el día y despejado en la noche.

El ambiente frío seguirá en horas de la noche y madrugada, principalmente en el occidente y altiplano central.