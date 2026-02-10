Templo a Minerva mantiene vivo patrimonio histórico y cultural de Salamá

-

El Templo a Minerva de Salamá es uno de los monumentos históricos mejor conservados del país, símbolo de una etapa educativa y política de Guatemala que hoy permanece como patrimonio cultural y atractivo histórico de Baja Verapaz.

La cabecera departamental de Baja Verapaz es uno de los pocos lugares del país que aún conserva en buen estado su Templo a Minerva, una estructura que destaca por su diseño inspirado en la arquitectura grecorromana y que se mantiene como uno de los monumentos históricos más representativos de Salamá.

El templo salamateco fue construido en 1916 durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera (1898-1920), en las afueras del perímetro original del municipio.

Ubicado en el barrio El Calvario, sobre una colina que antiguamente marcaba el límite entre lo urbano y lo rural, el monumento se alza como un testigo silencioso de una etapa política marcada por la exaltación del régimen a través de actos públicos y celebraciones escolares.

Esta construcción fue una versión local del templo levantado en la capital, ideado por el ministro de Estado Rafael Spínola, quien le dio el nombre de Minerva, diosa romana de la sabiduría, como símbolo de la educación y el progreso.

El diseño del templo evoca la antigua Grecia mediante columnas dóricas y una estructura abierta. De acuerdo con investigaciones académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, este estilo arquitectónico buscaba representar que la educación debía ser accesible y libre.

Según el documento Restauración y Conservación del Templo Minerva y Revitalización de su entorno inmediato, de Norma Blanco, el monumento fue concebido como un espacio emblemático destinado a actividades cívicas y educativas.

Durante su época de mayor uso, el templo era escenario de celebraciones de cierre del ciclo escolar, donde confluían desfiles estudiantiles y se realizaban concursos de oratoria y poesía, actividades que también servían para exaltar la figura de Estrada Cabrera, proclamado entonces como "protector de la juventud estudiosa".

En esos desfiles, la calle era alfombrada con pino desde el parque central hasta el templo, y en aquel tiempo el recorrido estaba bordeado por jacarandas. Al momento de su edificación, esta estructura era prácticamente lo único que se observaba al pie del Cerro de la Cruz, antes de que el sector comenzara a urbanizarse.

Tras el derrocamiento de Estrada Cabrera en abril de 1920, los templos de Minerva quedaron sin una función específica y muchos fueron abandonados o desaparecieron.

Sin embargo, el de Salamá logró mantenerse en pie y esperó hasta 1989 para ser remozado por el Instituto Guatemalteco de Turismo y la comuna salamateca. Posteriormente, recibió otra remodelación en 2003.

Conmemoración

Más de un siglo después de su construcción, el templo sigue siendo parte del patrimonio local. Con motivo del centenario de su edificación, en septiembre de 2016 se realizaron actividades culturales con participación de centros educativos públicos y privados, reafirmando su valor histórico y simbólico para el municipio.

Cómo llegar

Si te interesa conocer este monumento, desde la capital debes tomar la carretera al Atlántico (CA-9) hasta el km 85. Antes de llegar a El Rancho, es necesario cruzar hacia la izquierda y tomar la CA-14 que conduce hacia las Verapaces. Salamá se encuentra en el km 154. Ya en el municipio, el Templo de Minerva se ubica al subir la 6a. avenida del lado sur de la cabecera.