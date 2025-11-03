Versión Impresa
Estrenos de noviembre en HBO Max, Disney+ y Apple TV+

03 de noviembre de 2025, 13:04
Lo nuevo de HBO Max, Disney+ y Apple TV+ este mes. (Foto: X)

Lo nuevo de HBO Max, Disney+ y Apple TV+ este mes. (Foto: X)

El streaming se llena de historias inspiradoras y visuales impactantes.

Prepárate para disfrutar de un mes cargado de suspenso, drama, comedia y musicales en tus plataformas de entretenimiento favoritas.

HBO Max

Max combina producciones originales, películas clásicas y nuevas series durante todo el mes, acompañado de la transmisión en exclusiva de los Latin Grammy Awards el 13 de noviembre.

  • I LOVE L.A.: Serie (2 de noviembre)
  • Harry Potter: Magos Pasteleros: temporada 2 (2 de noviembre)
  • Cold Case: serie (5 de noviembre)
  • Yo soy Sam (5 de noviembre)
  • Nadie sabe quién soy yo (7 de noviembre)
  • Ferrari (7 de noviembre)
  • Código Negro (7 de noviembre)
  • Dan Da Dan: temporada 2 (11 de noviembre)
  • La fianza (14 de noviembre)
  • Wicked: Una noche maravillosa (14 de noviembre)
  • La mujer de las sombras (14 de noviembre)
  • Merteuil: Juegos de seducción: serie (14 de noviembre)
  • Jumanji: En la selva (15 de noviembre)
  • Drop: Amenaza anónima (28 de noviembre)
  • Haz que regrese (28 de noviembre)
  • El gigante de hierro (29 de noviembre)

Disney+

La plataforma se centra este mes en el entretenimiento familiar y producciones para público adulto con nuevos programas y la continuación de producciones exitosas que amplían su catálogo a nivel internacional.

  • All's Fair (4 de noviembre)
  • Manipulado (5 de noviembre)
  • Amor + Guerra (7 de noviembre)
  • La vida secreta de las esposas mormonas: temporada 3 (13 de noviembre)
  • La mano que mece la cuna (19 de noviembre)

Apple TV+

  • Apple TV+ apuesta por un mes enfocado en producciones originales llenas de ciencia ficción, drama y documental, fortaleciendo su catálogo con títulos que priorizan la calidad narrativa y la realización técnica.
  • Pluribus (7 de noviembre)
  • Palm Royale: temporada 2 (12 de noviembre)
  • Come See Me in the Good Light: documental (14 de noviembre)
  • Plan en familia 2 (21 de noviembre)
  • WondLa: temporada 3 (26 de noviembre)
  • Planeta Prehistórico: La Edad de Hielo: documental (26 de noviembre)

