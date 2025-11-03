Estrenos de noviembre en HBO Max, Disney+ y Apple TV+

El streaming se llena de historias inspiradoras y visuales impactantes.
Prepárate para disfrutar de un mes cargado de suspenso, drama, comedia y musicales en tus plataformas de entretenimiento favoritas.
HBO Max
Max combina producciones originales, películas clásicas y nuevas series durante todo el mes, acompañado de la transmisión en exclusiva de los Latin Grammy Awards el 13 de noviembre.
- I LOVE L.A.: Serie (2 de noviembre)
- Harry Potter: Magos Pasteleros: temporada 2 (2 de noviembre)
- Cold Case: serie (5 de noviembre)
- Yo soy Sam (5 de noviembre)
- Nadie sabe quién soy yo (7 de noviembre)
- Ferrari (7 de noviembre)
- Código Negro (7 de noviembre)
- Dan Da Dan: temporada 2 (11 de noviembre)
- La fianza (14 de noviembre)
- Wicked: Una noche maravillosa (14 de noviembre)
- La mujer de las sombras (14 de noviembre)
- Merteuil: Juegos de seducción: serie (14 de noviembre)
- Jumanji: En la selva (15 de noviembre)
- Drop: Amenaza anónima (28 de noviembre)
- Haz que regrese (28 de noviembre)
- El gigante de hierro (29 de noviembre)
Disney+
La plataforma se centra este mes en el entretenimiento familiar y producciones para público adulto con nuevos programas y la continuación de producciones exitosas que amplían su catálogo a nivel internacional.
- All's Fair (4 de noviembre)
- Manipulado (5 de noviembre)
- Amor + Guerra (7 de noviembre)
- La vida secreta de las esposas mormonas: temporada 3 (13 de noviembre)
- La mano que mece la cuna (19 de noviembre)
Apple TV+
- Apple TV+ apuesta por un mes enfocado en producciones originales llenas de ciencia ficción, drama y documental, fortaleciendo su catálogo con títulos que priorizan la calidad narrativa y la realización técnica.
- Pluribus (7 de noviembre)
- Palm Royale: temporada 2 (12 de noviembre)
- Come See Me in the Good Light: documental (14 de noviembre)
- Plan en familia 2 (21 de noviembre)
- WondLa: temporada 3 (26 de noviembre)
- Planeta Prehistórico: La Edad de Hielo: documental (26 de noviembre)