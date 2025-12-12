Anuncian inicio de la temporada de zafra en el país

-

La temporada de zafra 2025-2026 inició este 10 de diciembre en el pais.

El pasado 10 de diciembre dio inicio la temporada de zafra para el ciclo 2025, 2026. La inauguración se llevó a cabo en Escuintla, marcando el comienzo de la temporada de cosecha y producción que se extenderá hasta mayo del próximo año.

La Agroindustria de la Caña de Azúcar dio inicio oficial a la Zafra 2025/26 el pasado 10 de diciembre en Escuintla, marcando el comienzo de la temporada de cosecha y producción que se extenderá hasta mayo de 2026.

Los productos derivados de la caña, azúcar, energía renovable, alcohol y melazas, ocupan el tercer lugar en las exportaciones de Guatemala y representan el 6.3% del total, según cifras del Banco de Guatemala 2024.

Para esta zafra, la producción se proyecta similar a la del ciclo anterior, con un estimado de 55 millones de quintales de azúcar.

Este periodo, personeros de las empresas que se dedican a dicha actividad económica, dieron a conocer que se impulsa la generación de empleo, el comercio y las exportaciones del país. En la actualidad, los ingenios aportan 55 mil empleos directos y 275 mil indirectos, beneficiando a más de 330 mil familias.

La Agroindustria de la Caña de Azúcar inició la Zafra 2025/26, una temporada clave para la economía nacional. (Foto: Guatecaña)

Además, alrededor de 6 mil empresas proveen bienes y servicios al sector, ampliando su impacto económico más allá de la Costa Sur y según datos de Guatecaña, la huella económica del sector alcanza al 92% de los municipios del país.

El sector genera 55 mil empleos directos y 275 mil indirectos, beneficiando a más de 330 mil familias en todo el país. (Foto: Guatecaña)

Los ingenios producen energía renovable que cubre alrededor del 30% de la demanda eléctrica nacional durante la zafra. (Foto: Guatecaña)

Entre otros datos relevantes, el sector destaca que:

Guatemala es el sexto exportador mundial de azúcar y el tercero en América Latina.

En la zafra pasada se utilizaron 6.4 millones de toneladas de bagazo para generar energía.

La industria produce cerca de 995 mil toneladas métricas de melaza y cuenta con cuatro ingenios con capacidad para refinar y procesar hasta 65 millones de galones de alcohol.

El 76% del agua que requiere el cultivo proviene de la lluvia, lo que reduce su huella hídrica por debajo del promedio mundial.

Lorena Flores, representante de Guatecaña, afirmó que la generación de energía renovable a partir del bagazo también se mantendrá en niveles equivalentes, permitiendo a los ingenios ser autosuficientes y aportar cerca del 30% de la energía eléctrica consumida en el país durante la temporada.