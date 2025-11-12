Tena justifica la ausencia de Méndez-Laing en la convocatoria de la Bicolor

-

El técnico de la Selección Nacional de Guatemala, Luis Fernando Tena, reiteró este miércoles las razones por las que Nathaniel Méndez-Laing no fue convocado para los próximos partidos eliminatorios rumbo al Mundial 2026.

OTRAS NOTICIAS: Así reciben los guatemaltecos a la Selección de Panamá

Durante la rueda de prensa previa al encuentro ante Panamá, el estratega mexicano asumió por completo la decisión y destacó su respeto y aprecio por el jugador que milita en el Milton Keynes Dons de lnglaterra.

"Es una decisión mía y me hago responsable. Consideré que hay jugadores más idóneos para estas circunstancias", declaró con firmeza el timonel. Además, reconoció que dejar fuera al atacante fue una determinación difícil en lo personal.

"Me duele mucho porque, como persona, es extraordinario. Es un gran profesional, una gran persona que trae muy buenos hábitos, los transmite a nuestros jugadores y se preocupa por ayudar a los jóvenes", refirió.

El seleccionador insistió en que la decisión responde a cuestiones estrictamente deportivas y al perfil de jugadores que busca para los duelos decisivos ante Panamá (jueves, 13 de noviembre a las 8:00 p. m.) y Surinam (martes, 18 de noviembre a las 7:00 p. m.).

El jugador del MK Dons no fue llamado para enfrentar a Surinam y El Salvador en la fecha anterior. (Foto: FFG)

También faltó

El atacante ha tenido poca continuidad con la Selección Nacional. Se ausentó de la pasada Copa Oro por motivos personales y, en los duelos del clasificatorio mundialista ante El Salvador (derrota 1-0) y Panamá (empate 1-1), apenas sumó participación.

En el encuentro frente a los salvadoreños, el espigado futbolista del MK Dons, ingresó de cambio por Nicolás Samayoa a once minutos del final. En el choque contra los canaleros, en cambio, permaneció todo el compromiso en el banquillo. Posteriormente, no fue tomado en consideración para enfrentar a Surinam y El Salvador en los cruces de octubre pasado.