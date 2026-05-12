Luis Fernando Tena convoca a nueve jugadores previo a amistosos de junio

Luis Fernando Tena presentó una lista de nueve futbolistas para el tercer microciclo de trabajo de la Selección de Guatemala, previo a los amistosos de la Fecha FIFA de junio.
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El grupo convocado tiene como base a jugadores de Antigua, además de futbolistas de equipos ya eliminados del torneo local y algunos legionarios.
Entre las principales novedades aparece William Fajardo, reciente fichaje panzaverde tras destacar con Mictlán. También resaltan Arián Recinos, del UNH Wildcats, y Marcelo Hernández, del Cartaginés.
Según la Federación Nacional de Futbol, jugadores de Comunicaciones se integrarán en los próximos días, mientras que los de Municipal y Xela lo harán tras la final del Clausura.
La Bicolor afrontará una exigente gira de preparación en Estados Unidos, donde se medirá ante selecciones ya clasificadas al Mundial.
El primer amistoso será el 4 de junio frente a República Checa en Nueva York; luego enfrentará a Ecuador el 7 de junio en Columbus y cerrará la gira el 10 de junio contra Austria en el Rose Bowl.