Analú Martínez y Andrea Álvarez lideran lista de la Selección Femenina

La entrenadora Karla Maya confirmó la convocatoria de la Selección Femenina de Guatemala para visitar este sábado (6:00 p.m.) a Costa Rica, donde se jugará la vida en la última fecha del clasificatorio para acceder a la fase final de las eliminatorias mundialista de la Concacaf.
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Con la mente en conseguir los tres puntos, la Bicolor llevará a sus mejores jugadoras para poder buscar esa clasificación. Por ello, la estratega mexicana llamó a figuras como Ana Lucía Martínez, Andrea Álvarez, Aisha Solórzano, Acacia Edwards, Savviana Gómez y Jeremy Myvett.
Las seleccionadas ya están trabajando en el Centro de Alto Rendimiento para afinar detalles con Karla Maya, previo al viaja a San José donde es vital conseguir la victoria para poder seguir con vida en el sueño mundialista.
Convocadas: Isabella Andrino, Areya García (porteras), María Contreras, Daniela Mazariegos, Elizabeth Estrada, Michelle Ruano, Hannah Mondi, Samantha López, Betzael Contreras, Kellin Mayen, Jeremy Myvett, Sofía Ovando, Jezmin Castellanos, Dina Polaco, Nathalia López, Madelyn Ventura, María Monterroso, Acacia Edwards, Savianna Gómez, Lesli Ramírez, Ana Lucía Martínez , Aisha Solórzano y Andrea Álvarez. DT: Karla Maya