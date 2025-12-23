Capturan a alias “Skipy” en San José Pinula por falsificar placas vehiculares

-

José Toribio Rodríguez, de 33 años, alias "Skipy" fue capturado durante un allanamiento en San José Pinula, aunque esta no sería la primera vez que se le captura.

El trabajo de investigadores de la DIPANDA apoyados por elementos policiales y la fiscalía de extorsión permitieron la captura de alias Skipy, esta vez sindicado por falsificación de placas y distintivos para vehículos.

El sindicado ya había sido ingresado a la cárcel con anterioridad. (Foto: PNC)

El capturado tiene registro de seis ingresos a la cárcel por posesión para el consumo, robo en grado de tentativa, robo, falsificación de placas y distintivos para vehículos, portación ilegal de arma de fuego del año 2010 al 2015, recobró su libertad por medio de medidas sustitutivas.

En el lugar del arresto fueron localizados dos menores de 16 años, con alerta Alba Keneth del 15 y 23 de agosto del presente año. Ambos quedaron al resguardo de la PGN para las diligencias correspondientes; los menores habían sido reclutados por el capturado.

El capturado tenía a dos menores de edad reportados con Alerta Alba Keneth reclutados. (Foto: PNC)

Durante el allanamiento se decomisaron 6 teléfonos celulares que serán analizados para procesos de investigación del alias "Skipy" que es integrante de la terrorista pandilla del barrio 18, con el rango de Homie Brincado.