¡Tenía un zorro! Hallan varias especies en cautiverio en allanamientos en Escuintla

Estos allanamientos se realizaban para localizar posible droga, armas de fuego y vehículos de dudosa procedencia, según el Ministerio Público (MP).
OTRAS NOTICIAS: AeroMetro, el primer sistema de electromovilidad por cable aéreo en Centroamérica
Durante la tarde del 29 de viernes, el MP y la Policía Nacional Civil (PNC) se realizaron allanamientos en el municipio de Nueva Concepción, Escuintla, donde localizaron vida silvestre en cautiverio.
Los animales incautados fueron: un zorro gris, tres loros y pericas, quienes se mantenían en cautivo dentro de jaulas de metal.
Este hallazgo fue realizado al inspeccionar las viviendas y comercios de este municipio, en marco de estas operaciones de seguridad.
El propietario de la vivienda fue capturado, ya que la retención de vida silvestre atenta contra el patrimonio natural y cultural de la Nación, de acuerdo con el Ministerio Público.