¡Tenía un zorro! Hallan varias especies en cautiverio en allanamientos en Escuintla

-

Estos allanamientos se realizaban para localizar posible droga, armas de fuego y vehículos de dudosa procedencia, según el Ministerio Público (MP).

Durante la tarde del 29 de viernes, el MP y la Policía Nacional Civil (PNC) se realizaron allanamientos en el municipio de Nueva Concepción, Escuintla, donde localizaron vida silvestre en cautiverio.

Allanamientos en Nueva Concepción, Escuintla



La Fiscalía Municipal de Tiquisate, Escuintla, en coordinación con la Fiscalía Regional VI Sur y con acompañamiento de la Policía Nacional Civil lleva a cabo diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de… pic.twitter.com/Osl8M4jXrj — MP de Guatemala (@MPguatemala) January 29, 2026

Los animales incautados fueron: un zorro gris, tres loros y pericas, quienes se mantenían en cautivo dentro de jaulas de metal.

(Foto: MP)

(Foto: MP)

Este hallazgo fue realizado al inspeccionar las viviendas y comercios de este municipio, en marco de estas operaciones de seguridad.

(Foto: MP)

El propietario de la vivienda fue capturado, ya que la retención de vida silvestre atenta contra el patrimonio natural y cultural de la Nación, de acuerdo con el Ministerio Público.