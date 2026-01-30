Versión Impresa
¡Tenía un zorro! Hallan varias especies en cautiverio en allanamientos en Escuintla

  • Por Maria Fernanda Gallo
30 de enero de 2026, 08:15
Los animales vivían en cautiverio. (Foto: MP)

Estos allanamientos se realizaban para localizar posible droga, armas de fuego y vehículos de dudosa procedencia, según el Ministerio Público (MP).

Durante la tarde del 29 de viernes, el MP y la Policía Nacional Civil (PNC) se realizaron allanamientos en el municipio de Nueva Concepción, Escuintla, donde localizaron vida silvestre en cautiverio.

Los animales incautados fueron: un zorro gris, tres lorospericas, quienes se mantenían en cautivo dentro de jaulas de metal.

(Foto: MP)
(Foto: MP)
Este hallazgo fue realizado al inspeccionar las viviendas y comercios de este municipio, en marco de estas operaciones de seguridad.

(Foto: MP)
El propietario de la vivienda fue capturado, ya que la retención de vida silvestre atenta contra el patrimonio natural y cultural de la Nación, de acuerdo con el Ministerio Público.

