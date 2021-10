Teo González llora al recuperarse de un infarto y salir del hospital

El comediante dijo sentir que tiene una segunda oportunidad de vida tras sufrir un infarto hace unos días en su casa.

El 14 de octubre, el mundo de la farándula mexicana quedó conmocionada al conocer que el comediante Teo González había sido hospitalizado tras sufrir un infarto en Guadalajara, Jalisco.

Tras varios días en recuperación, González dejó el hospital donde ofreció una entrevista con varios medios de comunicación, donde Teo no pudo ocultar sus lágrimas al tener una segunda oportunidad de vida. El comediante expresó que está feliz por estar vivo y por poder ver a su familia.

"Yo ya no quiero otro, no quiero pasar por esto para asustar a mi familia, asustarme yo. Realmente no hay una causa en específico, no hay antecedentes en mi familia. No sé, me tocó, es como un accidente. Estoy muy emocional, las fibras se me mueven mucho, entonces por eso el llanto y el sentimiento, pero siempre he pensado que todo trabaja para el bien", dijo.

Pero también tuvo tiempo para suavizar la situación con su característico humor blanco.

"Conocer a mi nieto. Se parece a mí, pobrecito. Le tomaron unas fotos a sus ojos y están igualitos que los míos", bromeó entre lágrimas.

El cómico detalló el proceso quirúrgico que le realizaron. Explicó que le destaparon una vena, pues una placa de colesterol se desprendió y provocó que las grasas hicieran una especie de tapón.

Por fortuna, gracias a la rápida reacción de sus hijos de llevarlo al hospital y de los doctores, ya se encuentra estable.