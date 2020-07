Salud desmiente que termómetros infrarrojos causen daño cerebral

El termómetro infrarrojo no es dañino para la salud y este es un dispositivo muy utilizado para medir la temperatura en bebés, informó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), a través de una publicación para desmentir los rumores de que este tipo de aparatos provoca daños en el cerebro.

El Ministerio de Salud confirma lo dicho por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y múltiples estudios, que afirman que el termómetro infrarrojo, usado para medir la temperatura corporal de las personas a distancia, no produce ningún tipo de daño en las personas y gracias a que funciona sin contacto, ha sido muy usado para detectar la fiebre, el principal síntoma del Covid-19.

Las autoridades recomiendan que si deseas tener un termómetro infrarrojo en casa debes tomar en consideración una serie de recomendaciones para su buen uso y manejo, ya que de lo contrario, la lectura de la temperatura podría no ser confiable.

Para tomar en cuenta:

• El termómetro siempre debe estar limpio

• Antes de su uso, colócalo en la habitación donde se harán las lecturas para aclimatar el dispositivo

• Si se utiliza para varias mediciones, debes esperar, por lo menos, 5 minutos por cada media hora de uso

Estos dispositivos se venden en Guatemala a un precio de entre 350 a 500 quetzales, dependiendo de las marcas, modelos y funciones. Puedes preguntar en farmacias y comercios especializados en venta de productos para médicos, si deseas adquirir uno.

¿Cómo funciona?

El termómetro infrarrojo mide la radiación térmica de las personas. "La luz que el termómetro infrarrojo produce, se utiliza como guía para saber donde se tomará la temperatura y no produce radiación ni calor, por lo que su uso no es dañino para la salud, este tipo de productos fue creado para tomar temperatura de bebés, el no tener contacto permite que el infante no despierte o sienta molestia", detalla el Ministerio de Salud.

(Foto: AFP)

*Con información de AFP y el Ministerio de Salud.