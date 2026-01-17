¡Ternura! Hija de Enrique Iglesias reta al cantante a un baile

-

Tras ser padre por cuarta ocasión Enrique Iglesias grabó un video junto a su hija mayor donde realizan un baile.

La estrella retirada de los escenarios compartió un momento familiar junto a su pequeña Lucy de 7 años, donde ambos realizan movimientos divertidos.

Enrique, con toda la seriedad del caso, espera y aprende lo que su hija le enseña para replicarlo. "Escenario listo", escribió en el clip que subió a Instagram y ya se hace viral por la ternura.

Iglesias pasa la mayor parte del tiempo al lado de su familia, viendo crecer a sus pequeños y siendo un padre, presente, algo que se perdió con su padre, Julio Iglesias, quien ahora enfrenta serias acusaciones de abuso sexual por parte de ex empleadas que decidieron hablar, a través de una investigación de elDiarioes y Univisión, que ha tenido una duración de 3 años, mientras se recopilan pruebas y testimonios.

Lucy ama los momentos con su padre, quien es uno de los mayores ídolos del pop en español y decidió salir de los conciertos para dedicarse a la producción y a sus hijos.

