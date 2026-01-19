El "terrorista" que estaría involucrado en ataques contra agentes

El ahora detenido estaría involucrado en el ataque registrado en zona 11 el pasado domingo.
En la colonia Cerro Gordo, zona 21, fue capturado el presunto responsable de un ataque armado ocurrido la mañana del pasado domingo en la calzada Aguilar Batres, zona 11, donde murieron dos agentes de la Policía Nacional Civil y otros dos resultaron heridos.
El detenido fue identificado como Harol Yeraldo Salguero Morales, de 19 años, alias "Liro Rebelde", señalado de pertenecer al "Barrio 18" y de tener un rango de ranflero dentro de esa estructura criminal.
Durante la captura se le decomisó una pistola ilegal, una tolva, ocho municiones y 51 bolsas con marihuana. Las autoridades indicaron que se le dio seguimiento desde el momento del ataque hasta lograr su localización.