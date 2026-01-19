Hallan fusiles en automóvil que terroristas del Barrio 18 habrían abandonado

Agentes de la PNC de la comisaría 11 que realizaban patrullajes, recibieron denuncias ciudadanas sobre un vehículo abandonado que tenía fusiles de ataque a la vista.

Al llegar a la 20 calle y avenida Elena, zona 3, agentes de la PNC localizaron el vehículo.

Tras el hallazgo se coordinó con fiscales del ministerio Público para analizar la escena.

Evidencias de lo encontrado dentro del vehículo. (Foto: PNC)

Durante la inspección fueron encontrados dos fusiles de asalto, dos bates y otros indicios que servirán para fortalecer la investigación en especial al obtener ADN en lo incautado.

Los investigadores del MP indican que este vehículo presuntamente ha sido utilizado por terroristas del barrio 18 para trasladar cadáveres a diferentes lugares de la ciudad capital, hipótesis que aún está por confirmarse.

También se utilizó la ayuda canina para investigar si el vehículo contenía algún otro ilícito. (Foto: PNC)