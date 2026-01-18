Capturan a terrorista que vigilaba subestación de la PNC

Terrorista salvadoreño de la mara 18 capturado, estaba vigilando a la PNC



En la calle principal del barrio Chajsaquil, San Pedro Carchá, Alta Verapaz, fue capturado por investigadores de la DIPANDA y policías de la comisaría 51 un terrorista de la mara 18, luego de ser pic.twitter.com/H1dNNf5dNV