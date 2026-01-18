Capturan a terrorista que vigilaba subestación de la PNC

Las autoridades indicaron que el detenido pretendía realizar un ataque contra los policías.
OTRAS NOTICIAS: Identifican a tres de los agentes fallecidos en ataques ocurridos este domingo
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de un terrorista salvadoreño que pertenece a la Mara 18, quien fue sorprendido vigilando una subestación de la PNC.
Según las autoridades, la detención se efectuó en la calle principal del barrio Chajsaquil, San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
La PNC detalló que el hombre fue descubierto cuando vigilaba los movimientos del personal policial de la subestación local, por lo que fue interceptado cuando pretendía escapar.
El detenido fue identificado como: Alexis Soto Gutiérrez de 47 años, alias "El Snoopy", de origen salvadoreño, de la clica "Solo para locos", quien presuntamente vigilaba para posteriormente efectuar un ataque contra la PNC.
TE PUEDE INTERESAR: Así fue el ataque contra la PNC en la zona 10 (video)
Será expulsado
De acuerdo con la PNC, se le decomisó "un colmillo" con cocaína, un celular y dinero en efectivo. Tras la detención será expulsado del país.
"Este marero, será expulsado del territorio nacional y entregado a las autoridades de la Policía Nacional Civil de El Salvador", indicaron las autoridades.