TikTok firma un acuerdo para crear una empresa conjunta en EEUU y evitar prohibición

La plataforma de videos anunció que realizará un acuerdo para crear una empresa conjunta con inversores que le permitiría seguir operando en Estados Unidos.

TikTok anunció el jueves 18 de diciembre que realizarán un acuerdo para crear una empresa conjunta con inversores mayoritariamente estadounidenses que le permitiría seguir operando en Estados Unidos.

La plataforma está bajo amenaza de prohibición en Estados Unidos debido a su propiedad china. Según un memorando interno de TikTok al que tuvo acceso la AFP, estipula que el 45% del control de la empresa conjunta se asignará a las compañías estadounidenses Oracle y Silver Lake, así como al fondo de inversión emiratí MGX.

En el documento, el director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, informa a sus empleados que un tercio de la empresa conjunta estadounidense estará en manos de los inversores actuales de ByteDance, entre ellos varios fondos estadounidenses.

Por su parte, ByteDance tendrá casi el 20%, el porcentaje máximo permitido a una empresa china según la ley.

Shou Chew, CEO de la reconocida red social TikTok. (Foto: BBC)

La nueva estructura de TikTok responde a una ley aprobada en 2024 durante la administración del predecesor de Trump, Joe Biden, que obligaba a ByteDance a vender las operaciones de la plataforma en Estados Unidos o enfrentarse a su prohibición en su mayor mercado.

Trump y varios legisladores estadounidenses consideran que China podría utilizar TikTok para extraer datos de los ciudadanos estadounidenses o ejercer influencia mediante su sofisticado algoritmo.

TikTok, que afirma tener más de 170 millones de usuarios en Estados Unidos, admitió que empleados con sede en China tenían acceso a datos de usuarios estadounidenses, pero sostuvo que no se había compartido nada con el gobierno chino.

Tras su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump retrasó repetidamente la aplicación de la ley mediante sucesivos decretos. Actualmente, el plazo vence el 23 de enero de 2026.

Queda poco más de un mes para que se venza el plazo de aplicación de la ley. (Foto: Archivo/Soy502)

La empresa será una entidad independiente

Chew indicó que aún queda trabajo por hacer antes de la fecha de cierre del acuerdo.

El acuerdo confirma en gran medida un anuncio de septiembre de la Casa Blanca que indicaba que se había acordado con China la creación de una nueva empresa conjunta que cumpliría con los requisitos de la ley de 2024.

"Tras el cierre del acuerdo, la empresa conjunta estadounidense (...) operará como una entidad independiente con autoridad sobre la protección de datos, la seguridad del algoritmo, la moderación de contenido y la seguridad del software en Estados Unidos", dijo Chew en el memorando.

Un portavoz chino reiteró que la posición de China sobre TikTok es "consistente y clara" (Imagen ilustrativa: Pixabay)

Mientras tanto, "las entidades estadounidenses de TikTok Global gestionarán la interoperabilidad global de productos y ciertas actividades comerciales, incluyendo el comercio electrónico, la publicidad y el marketing", señaló.

En el memorando no se aclara si esta unidad seguiría siendo propiedad de ByteDance.