Tipos de cáncer que causan mal aliento según oncólogos

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El mal aliento persistente podría ir más allá si tienes una buena higiene, el cuerpo podría estar enviando una señal de alerta, al que debes poner atención.

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Según los oncólogos, un cambio drástico y persistente en el aliento podría significar un síntoma de cáncer, tras descartar un problema bucal, odontológico o de estómago.

Si el dentista no encuentra la causa es recomendable buscar la recomendación de un otorrinolaringólogo.

Etapas iniciales

La detección temprana tiene una tasa de curación mucho más alta. Detectar su tu aliento cambia podría salvar tu vida.

Algunos tipos de cáncer pueden alterar los compuestos químicos del aliento, cónoce qué tipos tienen este síntoma:

Cáncer de cabeza y cuello

Según el Centro Oncológico Integral Roswell Park de Nueva York, el cáncer que más se manifiesta a través del mal aliento es el de cabeza, laringe o cuello, tumores en la boca, la lengua, la garganta y las glándulas salivales.

El mal aliento viene después de que las células cancerosas crecen, causando la muerte del tejido o generando ulceraciones en la cavidad oral.

Las llagas se infectan con bacterias que producen gases de olor fétido y persistente que no desaparece con enjuagues bucales.

Síntomas que acompañan el mal aliento

Bulto en el cuello

Dolor de oído persistente

Llagas en la boca que no sanan

Dificultad para comer

Ronquera

Pérdida de peso inexplicable

Cáncer bucal

Según la fundación THANC (Thyroid, Head and Neck Cancer Foundation), los principales síntomas de este padecimiento incluyen mal aliento, además de:

Llagas o úlceras

Parches rojos en la boca

Sangrado recurrente

Cáncer de pulmón

Según explica My Lung Cancer, el aliento que se desprende de una persona con cáncer de pulmón suele ser rancio, desagradable y dulce, similar al de fruta podrida o miel en fermentación.

Estos olores pueden estar relacionados con ciertos COV que se acumulan en el cuerpo.

Cáncer de hígado

Puede provocar un aliento con olor a "humedad" o moho, conocido como fetor hepaticus, debido a que el hígado ya no puede filtrar las toxinas adecuadamente.

Cáncer de estómago

Los tumores gástricos pueden causar obstrucciones o cambios en la digestión que provocan reflujo y olores fuertes que suben desde el esófago.

En qué momentos debes recurrir al médico por el mal aliento:

Si el olor no mejora tras limpiezas dentales profesionales o tratamiento de caries.

Si observas llagas que no sanan, heridas en la boca o lengua que duran más de tres semanas.

Bultos extraños: Aparición de masas en el cuello o dentro de la boca.

Dificultad para tragar: Sensación de que algo está atorado en la garganta.

Pérdida de peso inexplicable: Si el mal aliento viene acompañado de un descenso drástico de kilos sin razón aparente.

*Con información de El Heraldo.