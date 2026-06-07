Tiroteo deja múltiples víctimas cerca de un festival en EE. UU. (video)

En un video que circula en redes sociales se observa el momento en que varias personas corren tras escuchar múltiples detonaciones.
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Un tiroteo dejó múltiples víctimas este sábado 6 de junio en estado de Ohio, en el norte de Estados Unidos. Las autoridades locales buscan a los sospechosos de este hecho armado, según informó la policía.
"Agentes encontraron a varias víctimas de disparos" cerca del Old West End Festival tras recibir informes de disparos, publicó en X el Departamento de Policía de Toledo, sin dar detalles sobre el número de víctimas ni su condición.
"Muchas víctimas han sido trasladadas a centros médicos cercanos para recibir tratamiento. El Departamento de Policía de Toledo está buscando activamente al sospechoso o sospechosos involucrados", dijo el departamento, instando a los residentes y visitantes a evitar la zona.
En un video que se ha hecho viral en las redes sociales se observa que las personas que se encontraban en los alrededores del festival de música, corren para resguardar luego de escuchar las detonaciones de arma de fuego.
Mira aquí el video:
*Con información de AFP