¡Bus volcado! Accidente deja más de 20 personas heridas este sábado

Víctimas de distintas edades fueron trasladadas a distintos centros asistenciales, entre ellas se encuentra una niña de 9 años.
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Un fuerte accidente de tránsito sucedió durante la tarde de este sábado 6 de junio en el kilómetro 47 de la ruta que conduce hacia la aldea Suacité, en San Juan Sacatepéquez.
El piloto de un bus extraurbano perdió el control por causas que se desconocen y terminó volcado a un costado de la carretera.
Bomberos Voluntarios fueron alertados de esta emergencia y tras arribar al lugar de los hechos le brindaron atención prehospitalaria a al menos 25 personas que se transportaban en el bus extraurbano de transportes Verapaz.
Varias de las víctimas fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Roosevelt, mientras que otras de las personas afectadas se trasladaron por sus propios medios a distintos hospitales privados, según indicaron los socorristas.
Entre las víctimas se encuentra una niña de 9 años, según la información compartida por los bomberos del casco negro.