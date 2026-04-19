Tiroteos deja ocho niños fallecidos en Luisiana, EE. UU.

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Las autoridades vinculan el caso a violencia doméstica que se extendió a tres viviendas y dejó dos personas heridas.

Un episodio de violencia armada sacudió la ciudad de Shreveport, en el estado de Luisiana, Estados Unidos, donde ocho niños perdieron la vida durante una serie de disparos ocurridos en la madrugada de este domingo 19 de abril.

Las autoridades apuntan a que el hecho estaría relacionado con un caso de violencia doméstica.

El incidente se registró poco después de las 6:00 de la mañana y, según datos del Gun Violence Archive, se trata del tiroteo más mortífero en el país en más de dos años.

La escena se extendió a tres viviendas, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a desplegar un amplio operativo de investigación en la zona.

Ocho niños fallecieron durante un tiroteo en la madrugada del domingo 19 de abril. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

De acuerdo con el agente Chris Bordelon, las víctimas tenían entre uno y 14 años, y algunos eran familiares del presunto agresor. Además, otras dos personas resultaron heridas, aunque no se han detallado sus condiciones de salud.

El sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada, murió tras el ataque. Sin embargo, aún no está claro si falleció por un disparo autoinfligido o durante la intervención policial, luego de una persecución vehicular.

Las autoridades indicaron que, hasta el momento, no hay evidencia de la participación de más atacantes.

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Funcionarios como el senador Bill Cassidy calificaron el hecho como un acto de violencia extrema, mientras que el gobernador Jeff Landry expresó su pesar por lo ocurrido.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, lo describió como una tragedia sin sentido.

*Con información de AFP