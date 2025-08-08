Versión Impresa
¡Ya todo está listo! Este sábado 9 de agosto arranca la Feria de Jocotenango

  • Por Jessica González
08 de agosto de 2025, 17:30
Todo está listo para que arranque la Feria de Jocotenango. (Foto: Estuardo Paredes)
La tradicional Feria de Jocotenango arranca este fin de semana y ya todo está listo.

EN CONTEXTO: Feria de Jocotenango: los lugares donde podrás parquearte gratis

La Feria de Jocotenango se llevará a cabo desde este sábado 9 al domingo 17 de agosto en horario de 10:00 a 22:00 horas.

La feria contará con varias ventas de comida, artesanías, juegos tradicionales para la familia y las aclamadas atracciones mecánicas para los amantes de la adrenalina.

Las ventas de comida, ubicadas frente a la Parroquia de la Virgen, estarán disponibles desde las 07:00 horas.

Desde este viernes ya está todo listo para que desde mañana puedas disfrutar de un alegre momento en familia. 

Los vendedores ya se alistan para recibir a miles de visitantes. (Foto: Estuardo Paredes)
Parqueos gratis

Para que tu visita sea más segura y acogedora, la Municipalidad de Guatemala gestionó varios parqueos gratuitos con servicio de TrolleyBus, para dejarte lo más cerca posible del evento.

1. Parqueo en Universidad Mariano Gálvez

Este espacio estará habilitado el viernes 15 y los domingos 10 y 17, de 10 a 20 horas.

Habrá 500 espacios disponibles. Parqueos 1, 9, 10 y 12.

2. Parqueo Municipalidad de Guatemala

Estará habilitado el viernes 15, sábado 9 y 16, y domingos 10 y 17, de 10 a 20 horas.

3. Parqueo IGSS

Estará habilitado el viernes 15, sábado 9 y 16, y domingos 10 y 17, de 10 a 20 horas.

La ubicación es 22 calle, entre 6a. y 7a. avenida zona 1.

