¡Ya todo está listo! Este sábado 9 de agosto arranca la Feria de Jocotenango

La tradicional Feria de Jocotenango arranca este fin de semana y ya todo está listo.
La Feria de Jocotenango se llevará a cabo desde este sábado 9 al domingo 17 de agosto en horario de 10:00 a 22:00 horas.
La feria contará con varias ventas de comida, artesanías, juegos tradicionales para la familia y las aclamadas atracciones mecánicas para los amantes de la adrenalina.
Las ventas de comida, ubicadas frente a la Parroquia de la Virgen, estarán disponibles desde las 07:00 horas.
Desde este viernes ya está todo listo para que desde mañana puedas disfrutar de un alegre momento en familia.
Parqueos gratis
Para que tu visita sea más segura y acogedora, la Municipalidad de Guatemala gestionó varios parqueos gratuitos con servicio de TrolleyBus, para dejarte lo más cerca posible del evento.
1. Parqueo en Universidad Mariano Gálvez
Este espacio estará habilitado el viernes 15 y los domingos 10 y 17, de 10 a 20 horas.
Habrá 500 espacios disponibles. Parqueos 1, 9, 10 y 12.
2. Parqueo Municipalidad de Guatemala
Estará habilitado el viernes 15, sábado 9 y 16, y domingos 10 y 17, de 10 a 20 horas.
3. Parqueo IGSS
Estará habilitado el viernes 15, sábado 9 y 16, y domingos 10 y 17, de 10 a 20 horas.
La ubicación es 22 calle, entre 6a. y 7a. avenida zona 1.