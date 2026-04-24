Todo listo para vivir la fiesta de la 10k nocturna de la ciudad

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En sus marcas, listos y a disfrutar de la edición 14 de la 10k nocturna de la ciudad de Guatemala, un evento que ya se ha hecho parte de la cultura deportiva del país al reunir a más de 8 mil atletas.

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A cargo de la Municipalidad de Guatemala, la carrera se vivirá este sábado con la integración de corredores élite y amateurs, a quienes los une el mismo deseo: cruzar la meta en el menor tiempo posible.

Paso a paso la competición tendrá como punto de salida y final el Centro Cívico y tocará sitios emblemáticos de la ciudad como el Palacio Nacional, el Paseo la Sexta, la Plaza España y la zona 4 y la Avenida Reforma.

La 10k se ha convertido en una de las favoritas para los runners por su recorrido, el clima y el calor que reciben de los vecinos, siempre dispuestos a lanzar un ¡vamos! a la vera del camino.

Los cierres viales comenzarán a eso de las 4:00 de la tarde y el banderazo de salida esta pactado para las 7:00 de la noche.

A nivel elite se espera la participación de los atletas más destacados de Guatemala y la gran expectativa es saber si el altaverapacense Mario Pacay consigue ligar su tercera victoria consecutiva para hacerse de su séptimo triunfo.

A nivel femenino, la ganadora del año pasado fue Viviana Aroche.

La 10k representa la oportunidad perfecta para hacer deporte en un ambiente de fiesta, familiar y emocionante. En el que los participantes se desafían al mismo tiempo que disfrutan de dar pasos firmes por la ciudad.