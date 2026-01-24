Toledo es quinto en El Salvador Open Championship 2026 de golf

-

El golfista guatemalteco José Toledo finalizó en el quinto lugar de El Salvador Open Championship 2026, sexta parada de la temporada 2025-26 de la Gira Profesional Mexicana (GPM), torneo que se disputó en el trazado de El Encanto Country Club, de El Salvador.

Cinco jugadores guatemaltecos iniciaron el certamen, al cual acudieron varios de los mejores golfistas de la región; sin embargo, luego de dos días de competencia, solo dos avanzaron para disputar la ronda final este sábado: Toledo, quien finalizó en la quinta posición, y José Pablo Rolz, quien terminó en el puesto 26, de la clasificación general.

Rolz se situó en el top 5, luego de disputada la primera jornada del certamen, mientras que Toledo tuvo que remar contra la corriente y venir de atrás para llegar lo mejor posicionado a este sábado, día que se disputaron los últimos 18 hoyos.

A esta última jornada, salieron al field los mejores 30 scores más empates. Toledo y Rolz, dieron su primer golpe después de las 9 horas. Ahí empezó la última lucha contra el campo, bajo un clima perfecto para disputar la ronda definitiva.

Fue así como Toledo avanzó nuevamente en la tabla de posiciones al finalizar con un score de 70, -2 bajo el par, para totalizar 210, - 6 bajo el par, y así ubicarse en la quinta posición. Rolz, sufrió algunas dificultades, y tiró para 80, +8 sobre el par, y así finalizar con un 219, +3 sobre el par, ubicándose en el lugar 26.

En la primera plaza de la general se ubicó el venezolano Manuel Torres; mientras que, el segundo puesto fue para el mexicano, Alejandro Madariaga, con scores de 207, -9 bajo el par, ambos golfistas. En la tercera ubicación empataron Jorge García (Venezuela) y Juan Camilo Vesga (Colombia), con scores de 208, -8 bajo el par.

Este certamen repartió una bolsa de $120 mil en premios, y otorgó puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR).