Toño Mauri lucha contra una bacteria alojada en sus pulmones tras padecer Covid-19

Aunque el actor mexicano logró sobrevivir al covid-19, aún no termina de recuperarse y ahora contó en un programa de televisión que lucha contra otra bacteria.

En el año 2020 Toño Mauri se debatió entre la vida y la muerte al contagiarse de covid-19. Su lucha no acaba pues ahora le detectaron bacterias en sus pulmones y su estómago como secuela del virus.

El actor mexicano pasó más de 5 meses luchando contra el coronavirus, luego se le realizó un trasplante doble de pulmón.

En una entrevista para el programa "Sale el Sol" el famoso dijo que deberá ponerse una tercera dosis de la vacuna anticovid-19 pues sus defensas están muy bajas.

Toño luce extremadamente delgado y necesita usar silla de ruedas pues no tiene fuerzas suficientes para caminar.

Toño Mauri lucha por recuperarse. (Foto: Oficial)

Toño Mauri junto a su familia en el centro hospitalario donde debes ser revisado por el trasplante de sus pulmones. (Foto: Oficial)

"Sigo con la recuperación, cuidándome mucho porque efectivamente este tema del repunte que ha tenido la pandemia nos afecta a todos en general, yo estoy vacunado y ahora me acaban de avisar que tengo que ponerme una tercera vacuna para reforzar, en mi caso, mi sistema inmune, cosa que estoy muy de acuerdo porque ahorita estoy en recuperación y me doy cuenta de que la vacuna está funcionando porque estamos viendo que los casos que está habiendo ahora, la mayoría, son casos que no se vacunaron”, añadió en la entrevista.

Mauri está muy animado y tiene confianza en sus tratamientos médicos.

Toño mauri debe cuidarse al estar delicado de salud. (Foto: Youtube)

Así explicó cómo va su caso:

“Esa bacteria del pulmón me explicaban los doctores que la tenemos todos pero en muchas personas esas bacterias nunca se desarrollaron de esta manera, en otras personas sí. En mi caso yo la tuve antes del trasplante, o sea, estaba activa antes del trasplante y ahora volvió a salir porque mis defensas volvieron a bajar y la bacteria tomó fuerza. La ventaja es que obviamente al detectarla y saber cuál es los doctores la van controlando. (La del estómago) esa ya la controlamos, es la ventaja, ya no tengo fiebre, tuve una diarrea muy fuerte que se quitó, entonces combatimos esa bacteria'. dijo el actor.

