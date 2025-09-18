Tortuga marina sufre fractura de cráneo tras fuerte oleaje

Tras su revisión fue trasladada a una organización para continuar con los cuidados.
En la playa de la aldea El Jiote, Moyuta, Jutiapa, fue localizada una tortuga marina con una lesión en el cráneo provocada por el fuerte oleaje.
Personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) de la región Suroriente brindó atención inicial al ejemplar y coordinó su traslado con la organización ARCAS, ubicada en la aldea Hawaii, Chiquimulilla, Santa Rosa, para continuar con su tratamiento.
ARCAS
ARCAS es una organización civil sin fines de lucro fundada en 1989 que trabaja por la conservación de la fauna del país.
Además, desarrolla proyectos en la ciudad de Guatemala, Petén y en la zona de Hawai, en la costa del Pacífico, enfocados en el rescate, rehabilitación y liberación de especies silvestres.