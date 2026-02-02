Versión Impresa
¡Cubierto de escarcha! Totonicapán registró la temperatura más baja de la región

  • Con información de José García/Colaborador
02 de febrero de 2026, 13:51
Varios lugares amanecieron cubiertos de escarcha. (Foto: José García/Nuestro Diario)

El departamento amaneció a una temperatura bajo cero.

Este lunes 2 de febrero, el departamento de Totonicapán amaneció cubierto de escarcha, registrando una de las mañanas más frías de la región.

En el occidente del país se reportó una baja en la temperatura de hasta 3 grados. Pero, la parte alta de Totonicapán, incluyendo la cumbre de Alaska, Aldea Vásquez y Chuipachec, entre otras comunidades, reportaron un descenso de hasta 0 grados.

(Foto: José García/Soy502)
Por lo que esta mañana en el casco urbano de la cabecera departamental se pudo observar a los pobladores abrigados y con gorros, guantes y tapabocas, para cubrirse del fuerte frio que afecta el territorio. 

Por otra parte, se pudo observar campos, casas y carros con escarchas de hielo y un frio total cubriendo la ciudad.

Campos amanecieron cubiertos de escarcha. (Foto: José García/Nuestro Diario)
Autoridades de Salud, así como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales (Conred), recomiendan abrigarse de la mejor manera, cuidar a los adultos mayores y niños, evitando exponerlos al frio para prevenir enfermedades respiratorias.

