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Tragedia en Villa Nueva: trabajadores caen en un pozo (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
18 de abril de 2026, 14:10
Este accidente provocó que los trabajadores resultaran heridos.&nbsp;(Foto: Archivo/Soy502)

Este accidente provocó que los trabajadores resultaran heridos. (Foto: Archivo/Soy502)

Uno de ellos falleció tras la brutal caída.

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Trabajadores realizaban excavaciones en un pozo para la construcción del paso a desnivel en la colonia Paraíso, ubicada en la 9a. calle y 1a. avenida de la zona 5 de Villa Nueva, cuando se registró un derrumbe. Varios de ellos cayeron al fondo de la abertura.

Preliminarmente se ha reportado el fallecimiento de uno de los obreros y otros permanecen soterrados en la profundidad del pozo.

(Foto: Cortesía/Soy502)
(Foto: Cortesía/Soy502)

Cuerpos de socorro están en el lugar para poder rescatarlos; hasta al momento no se ha identificado a la víctima mortal de este hecho.

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