Tragedia en Villa Nueva: trabajadores caen en un pozo (video)

Uno de ellos falleció tras la brutal caída.
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Trabajadores realizaban excavaciones en un pozo para la construcción del paso a desnivel en la colonia Paraíso, ubicada en la 9a. calle y 1a. avenida de la zona 5 de Villa Nueva, cuando se registró un derrumbe. Varios de ellos cayeron al fondo de la abertura.
Preliminarmente se ha reportado el fallecimiento de uno de los obreros y otros permanecen soterrados en la profundidad del pozo.
Cuerpos de socorro están en el lugar para poder rescatarlos; hasta al momento no se ha identificado a la víctima mortal de este hecho.