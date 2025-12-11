Trabajos entre la avenida Hincapié y Boca del Monte finalizarán en enero de 2026

-

Las labores donde se registró un derrumbe de grandes proporciones en septiembre, tiene un avance del 90%.

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) informó que este jueves 11 de diciembre quedó habilitado el paso en el kilómetro 11.5 de la ruta que conecta la avenida Hincapié, en la zona 13 capitalina, con Boca del Monte, Villa Canales.

Esto luego de haberse realizado los trabajos de corte de montaña, retiro de vegetación y fundición, los cuales concluyeron satisfactoriamente, permitiendo restablecer la circulación mientras continúan las labores de protección en el sector.

En el kilómetro 11.5, punto donde ocurrió un derrumbe de grandes proporciones el pasado 23 de septiembre, se registra un avance del 90% en la introducción de anclajes y en el recubrimiento de concreto, señaló Covial.

(Foto: Covial)

Ahora se continúa con el lanzamiento de concreto de alta resistencia en el área restante. Quedan pendientes la construcción de contracunetas en la corona del talud y la instalación de disipadores de agua pluvial.

Las autoridades mencionaron que estas obras permitirán conducir de forma controlada las lluvias hacia la cuneta y evitar futuras afectaciones por saturación de humedad.

(Foto: Covial)

De acuerdo con la programación vigente del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), los trabajos en el área afectada concluirán la última semana de enero de 2026.