¡Atención! Tránsito colapsado en la Avenida Petapa y alrededores

Autoridades de tránsito recomiendan utilizar vías alternas.

Las labores de reparación de una tubería ubicada en el kilómetro 12.5, ruta entre San Miguel Petapa y Villa Nueva, sobre la Avenida Petapa, están causando un fuerte congestionamiento vial.

Vecinos de Villa Hermosa afirman que el paso está colapsado hacia Boca del Monte.

Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, afirma que agentes de tránsito ya están en lugar para agilizar el paso.

Asimismo, sugiere utilizar estas vías alternas:

Villa Nueva - Ruta El Pacífico

San Miguel Petapa - VAS

Boca del Monte - Hincapié

Durante este martes, siguen los trabajos para reparar la tubería en km. 12.5 conexión de San Miguel Petapa- Villa Nueva - Avenida Petapa en Ciudad Guatemala.



✅ Boca del Monte - Hincapié… pic.twitter.com/vzLkg8oR0y — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) February 24, 2026

Por su parte, la Empresa Municipal de Agua (Empagua) ha informado que, debido a que se trata de una tubería de gran tamaño que abastece varios sectores de la ciudad, ha sido necesario suspender temporalmente el servicio en las zonas 10, 11, 12 y 14.

"Nuestro equipo técnico ya se encuentra trabajando en el área para reparar la fuga a la mayor brevedad posible. Se solicita precaución a las personas que transitan por el sector, ya que será necesario intervenir dos carriles de la Avenida Petapa; se cuenta con el apoyo de la Policía Municipal de Tránsito para regular la movilidad vehicular; pedimos su comprensión mientras se llevan a cabo los trabajos de reparación", afirman.