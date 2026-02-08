¡Atención! Anuncian cierre de tramo en la ruta al Pacífico

El cierre vial está previsto para iniciarse a partir del jueves 12 de febrero.
OTRAS NOTICIAS: ¡Iba ebrio! Conducía a toda velocidad e impactó contra otro auto en zona 7
La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) anunció que sobre la ruta al Pacífico, específicamente en el km. 14.7 al km. 15 de la CA-09 con ruta hacia Villa Nueva y otros sectores; se llevarán a cabo trabajos municipales, con el objetivo de mejorar el flujo del agua.
El cierre de un tramo de aproximadamente 300 metros afectará el carril derecho de la ruta, mientras que los otros tres carriles permanecerán operando con normalidad.
Ante esto, las autoridades recomiendan precaución al circular.