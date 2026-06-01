Tránsito en ruta al Atlántico: trabajos en viaducto Lomas del Norte durarán un mes

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El tránsito es lento con dirección al norte, en la ruta al Atlántico por trabajos de reparación y mantenimiento.

La ruta al Atlántico con dirección al norte se verá afectada durante este mes debido a los trabajos que se realizan en el viaducto Lomas del Norte, en el kilómetro 5.3, en la zona 17 capitalina.

Desde este lunes 1 de junio se ha notado el congestionamiento en el sector, ya que uno de los carriles ha quedado bloqueado por las labores de reparación y mantenimiento realizadas por la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial).

Según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, esta reducción de carriles permanecerá aproximadamente 30 días, por lo que se recomienda tener precaución al conducir en el sector.

Asimismo, las autoridades informaron que el tránsito lento llega hasta la calle Martí en conexión con el Anillo Periférico, en la zona 2, por lo que se implementa el carril reversible para evitar mayor congestionamiento.