Ayote en miel, dulce tradición de octubre y noviembre en Retalhuleu

-

El aroma del ayote en miel, que mezcla sabor y cultura, invade los hogares de Retalhuleu en vísperas del Día de los Santos y de los Difuntos.

LEE TAMBIÉN: Cómo crear un jardín en casa y cuidar tus plantas fácilmente

Durante octubre y noviembre, el aroma del ayote en miel invade los hogares de las familias, anunciando la llegada de una de las tradiciones gastronómicas más queridas de esta región.

Este postre, elaborado a base de ayote cocido con panela, canela y clavo de olor, es un infaltable en las mesas de los hogares, en especial en vísperas y el mes de la conmemoración del Día de Todos los Santos y el de los Fieles Difuntos.

Cada ayote criollo se vende a Q15, aproximadamente. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

Esta temporada, las familias acostumbran preparar el ayote en miel para compartirlo en un ambiente de unidad con los seres queridos.

La costumbre que se mantiene es degustarlo al visitar los cementerios, donde se honra la memoria de familiares que han fallecido. Su preparación, transmitida de generación en generación, une a las familias en las cocinas y la mesa.

Aunque en los últimos años, en algunas regiones del país se consumen novedosos postres elaborados con ayote, el profundo significado cultural del ayote en miel lo hace el preparado que por excelencia ocupa un lugar especial en el corazón y la mesa de los retaltecos, explica Glenda Ruiz, maestra que mantiene esta tradición.

En estas plantaciones crecen los ayotes criollos, que se consumen en miel en esta región. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

Aumenta la demanda

En el mercado de frutas, en la zona 4 de la cabecera departamental de Retalhuleu, desde inicios de este mes se comienzan a vender los ayotes. Carlos Ávila, vendedor originario de Nueva Concepción, Escuintla, expresó que viaja desde ese municipio para ofrecer ayote criollo.

"Las amas de casa buscan estos frutos para prepararlos en almíbar y degustarlos en familia; otros optan por agregarle leche, es un postre infaltable en esta época", añade Ávila.

"Cuando se aproxima el 1 de noviembre se incrementa la venta, porque las personas compran para esos días. Esta fruta es fácil de cultivar, pues en cuatro meses se logra obtener el fruto; además, es una planta muy productiva, ya que se le consume desde los retoños, las flores, el fruto, la pepita y la cáscara sirve de abono, no se le pierde nada", concluyó.

El ayote se coloca en una olla para su cocción. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

Prepáralo en miel

Estos son los ingredientes que necesitarás:

Ayote

Una libra de panela

1 raja de canela

3 a 4 clavos de olor

1 taza de agua, aproximadamente

Procedimiento

Seleccionar un ayote en buen estado y sin golpes

Lavarlo bien

Partirlo por la mitad y quitarle las semillas (opcional)

Cortarlo en pequeños trozos

Colocarlos en una olla en la que también se incorpora la panela y agua

Se calienta a fuego medio hasta que la panela se disuelva o empiece a hervir

Se debe probar el punto de dulzor, debe ser una miel ligera, no espesa porque el ayote soltará líquido.

En Quetzaltenango, don Héctor Orozco es pionero en preparar el pan de ayote en esta época del año. (Foto: Roberto Paz/Colaborador)

Versátil

En algunas ciudades del país también han empezado a hacer populares postres y bebidas elaboradas con ayote como: