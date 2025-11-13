Reporte de tránsito: colisiones y motorista con emergencia médica

-

El tránsito vehicular se vio afectado por múltiples incidentes viales, entre ellas, una colisión en zona 9 que complicó el paso hacia Bulevar Liberación, según reportó la PMT.

La Policía Municipal de Trásito (PMT) informa sobre el reporte de incidentes viales ocurridos durante la mañana de este jueves 13 de noviembre.

La PMT informó sobre una colisión entre una motocicleta y un automóvil en la avenida La Castellana 10 calle de la zona 9, donde no reportan lesionados, sin embargo, este percance afecta el tránsito hacia el bulevar Liberación.

Otros incidentes

Además, Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que el tráiler que obstaculizaba el paso entre la Calzada Raúl Aguilar Batres y el ingreso Anillo Periférico ya fue retirado.

Por aparte, un motorista sufrió un ataque epiléptico en la Avenida Petapa y 53 calle de la zona 12, bomberos Municipales atendieron la emergencia y trasladaron al afectado a un centro hospitalario.

Además, se registró un segunda colisión entre una motocicleta y un automóvil en la 7 calle y 3 avenida de la Colonia Atlántica, zona 18, afectando el paso vehicular desde la calzada La Paz.

Cierres en El Trébol

Además, se reporta el despliegue de todas las vallas metálicas que darán cobertura en el perímetro del Estadio Manuel Felipe Carrera por la antesala al partido de Guatemala y Panamá programado para las 20:00 horas.

Los cierres vehiculares en las inmediaciones del estadio iniciarán a partir de las 10:00 horas.