Tragedia en crucero: tripulante apuñala a compañera y termina muerto

-

Los pasajeros del crucero más grande del mundo vivieron un pesadilla luego de que el barco se tiñera de sangre.

OTRAS NOTICIAS: Imágenes posteriores al accidente en el monumento de Miguel Ángel Asturias

Un miembro de la tripulación de Royal Caribbean apuñaló a una compañera de la tripulación del crucero Icon of the Seas.

Se trató de un sudafricano de 35 años, quien atacó en varias ocasiones a una compatriota de 28 años.

La víctima sufrió heridas de arma blanca en la parte superior del cuerpo, pero según los últimos informes, se encuentra estable.

Sin embargo, el atacante en su intento de escapar, se lanzó al agua. Minutos más tarde fue hallado inconsciente y declarado muerto.

Grabaron tenso momento

Los pasajeros compartieron videos con CBS News Miami que mostraban a los miembros de la tripulación corriendo para ayudar después de escuchar "oscar oscar oscar" en el intercomunicador, que es el código secreto del hombre al agua.

Mira aquí el video:

DISTURBING VIDEO: MAN DIES AFTER GOING OVERBOARD ON ICON OF THE SEAS CRUISE SHIP pic.twitter.com/RXM1v1gz0G — HustleBitch (@HustleBitch_) July 25, 2025

El crucero más grande del mundo

El Icon of the Seas es el crucero más grande del mundo.

Es operado por Royal Caribbean International y es el barco insignia de la clase Icon. Comenzó a operar desde el 2024 en Miami.

El Icon of the Seas es el crucero más grande del mundo. (Foto: Redes sociales)

Esta tragedia ocurrió un mes después de que un padre saltara de un crucero de Disney para salvar a su hija de 5 años, quien cayó al agua durante la travesía entre las Bahamas y Fort Lauderdale. Ambos sobrevivieron.