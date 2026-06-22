Localizan el cuerpo de un hombre flotando en un río

Según testigos, la víctima se habría ahogado mientras se daba un baño.
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Vecinos de la aldea Las Pozas extrajeron el cuerpo de un hombre que fue localizado flotando en una laguna del río La Pasión, donde aparentemente se ahogó cuando se bañaba.
De acuerdo con los Bomberos Municipales Departamentales, a su llegada el hombre ya había sido retirado del agua por los pobladores, quienes comentaron que intentaron auxiliarlo; sin embargo, al ser evaluado, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.
Lugareños dijeron que hay mucha gente que suele darse un chapuzón en la laguna, que aparenta tener corriente tranquila; no obstante, por momentos esta toma fuerza, por lo que se debe tener precaución para evitar tragedias.
La víctima fue identificada como José Luis López, de 68 años, residente de la comunidad.
El cuerpo fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.