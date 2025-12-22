Estos son los costos reales de manejar alcoholizado

-

Un brindis puede durar segundos, pero las consecuencias años, principalmente en esta época del año.

Las celebraciones y reuniones se multiplican en los últimos días del año y también aumenta el riesgo por consumir alcohol y ponerse al volante.

Según Brenda Santizo, portavoz del departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, durante Navidad y Año Nuevo los hechos de tránsito aumentan en un 36 % en las diferentes rutas del país.

Por ello, se refuerzan campañas de sensibilización y operativos en puntos estratégicos, acciones que buscan reducir factores de riesgo como la conducción bajo efectos del alcohol, el exceso de velocidad y la conducción temeraria, lo que puede ocasionar hasta pérdidas humanas.

El irrespeto a los límites de velocidad figura como la segunda causa de percances trágicos en el territorio nacional. (Foto: Archivo/Soy502)

Golpe a la economía

Además, las consecuencias económicas pueden ser severas. El abogado Ronald Sandoval explica que el delito está contemplado en el artículo 157 del Código Penal, "Responsabilidad de Conductores", y con las modificaciones que ha sufrido, la multa va de Q5 a Q25 mil."

A esto se suma que puede haber también una cancelación de licencia de conducir por períodos de 3 meses a 5 años. Para el conductor reincidente las sanciones previstas en el tipo penal son aumentadas por una tercera parte", advierte.

El uso de dispositivos tecnológicos permite a las autoridades confirmar el estado de los pilotos en menos de un minuto (Foto: Archivo/Soy502)

Depende de la gravedad

A la vez, aclara que cada caso es distinto. "Si hay personas lesionadas, se configura el delito de lesiones culposas; si hay fallecidos, homicidio culposo, estos ya requieren la intervención directa del Ministerio Público", resalta Sandoval.

Recuerda que los involucrados deben tener claros sus derechos, pues algunas municipalidades se atribuyen funciones que no les corresponden. "Este delito debe ser juzgado por un juez de paz por medio del Organismo Judicial, por lo que la sanción puede impugnarse. Sin embargo, siempre hay que recompensar el daño causado a la persona".