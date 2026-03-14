Tráiler descompuesto genera complicaciones de tránsito en zona 6

Este incidente vial genera complicaciones de tránsito en el sector, según informaron las autoridades.
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La mañana del sábado 14 de marzo, un tráiler que se conducía por el viaducto de la 16a. avenida, de la zona 6 de la ciudad de Guatemala, presentó problemas mecánicos.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que ya atiende la circulación del área y recomienda a los conductores conducir con precaución.
Así está en el lugar: