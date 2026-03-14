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Tráiler descompuesto genera complicaciones de tránsito en zona 6

  • Por Maria Fernanda Gallo
14 de marzo de 2026, 12:33
El transporte pesado esta&nbsp;varado en el interior del desnivel. (Foto: captura de video)

El transporte pesado esta varado en el interior del desnivel. (Foto: captura de video)

Este incidente vial genera complicaciones de tránsito en el sector, según informaron las autoridades.

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La mañana del sábado 14 de marzo, un tráiler que se conducía por el viaducto de la 16a. avenida, de la zona 6 de la ciudad de Guatemala, presentó problemas mecánicos.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que ya atiende la circulación del área y recomienda a los conductores conducir con precaución.

Así está en el lugar:

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