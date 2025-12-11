Retiran tráiler que provocó más de 20 kilómetro de tránsito en ruta al Atlántico

Un tráiler provocó un múltiple accidente en ruta al Atlántico y quedó volcado.
EN CONTEXTO: Trailer embiste varios vehículos luego de perder el control (Video)
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó este miércoles que se registran más de 20 kilómetros de congestionamiento vehicular en la ruta al Atlántico.
Esto se debe a un accidente de tránsito que se registró este 10 de diciembre en el kilómetro 30 de dicha ruta, donde un vehículo de transporte pesado y carga quedó volcado.
Durante esta noche se ha retirado con grúa el tráiler y los demás vehículos involucrados en el accidente en San Antonio La Paz, El Progreso, explicó el director de Comunicación de Emetra.
Asimismo, mencionó que un carril está habilitado en el área afectada, por lo que el tránsito será lento para poder permitir el paso de casi 28 kilómetros del tránsito acumulado hasta ciudad Guatemala.
Siendo los sectores con la circulación vehicular lenta en el puente Erick Barrondo, en el kilómetro 8 de ruta al Atlántico, en zona 17, la salida de la ciudad capital, la zona 25 y en la entrada al municipio de Palencia, agregó Montejo.