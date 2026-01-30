Tráiler se queda sin frenos e impacta a vehículos

-

Un nuevo accidente se reporta en la ruta al Atlántico.

OTRAS NOTICIAS: Mujer detiene a hondureño que robaba celulares en hospital

Al filo del medio día se reporta un percance vial en el kilómetro 22 de la ruta al Atlántico que involucró a un transporte pesado y a dos vehículos particulares.

Según información compartida por Bomberos Municipales Departamentales, el hecho ocurrió cuando el tráiler se quedó sin frenos, por lo que el piloto decidió orillarse y encunetarse para poder retomar el control y pedir auxilio, sin embargo sucedió en una curva y terminó colisionando contra dos vehículos.

El tráiler colisionó contra dos vehículos. (Foto: ASONBOMD)

Momentos más tarde se presentaron los socorristas quienes confirmaron que solo hubo daños materiales y brindaron atención a los afectados. En uno de los vehículos particulares viajaban cuatro personas, integrantes de una familia. En el otro viajaba una sola persona que retornaba de su trabajo.

En el lugar se atendieron a dos personas de sexo masculino con heridas menores y crisis nerviosa. Los afectados esperan a las autoridades correspondientes para hacer las diligencias competentes.

Provial se encuentra apoyando para agilizar el paso vehicular ya que el carril derecho sigue obstaculizado.